Голова ОВА Андрій Райкович розповів, що, на жаль, Кіровоградщина мала неспокійну ніч також. Ворожі ракети потрапили в інфраструктуру міста Олександрія.
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В Україні ніч минула неспокійно, були обстріли регіонів. У результаті удару по Олександрії є загиблі та постраждалі.
Джерело:Кіровоградська ОВА в телеграмі
Голова ОВА Андрій Райкович розповів, що, на жаль, Кіровоградщина мала неспокійну ніч також. Ворожі ракети потрапили в інфраструктуру міста Олександрія.
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