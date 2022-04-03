Какую выгребную яму чистить

Кислица отметил, что отрицание и непризнание вины не поможет избежать наказания. Несмотря на то, что российские дипломаты сейчас закрывают глаза на ужасы, которые совершает их власть в Украине, они заплатят высокую цену за это.

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Какую выгребную яму чистить! Напоминание путинским дипломатам: Йоахим фон Риббентроп отрицал, что знал о немецких концентрационных лагерях и политике расового истребления, но был признан виновным на Нюрнбергском процессе в отношении военных преступлений и казнен 16 октября 1946 года,

– написал Сергей Кислица.

Историческая справка! 70 лет назад, 7 июня 1951 года, в Ландсбергской тюрьме были казнены последние нацистские преступники, осужденные на Нюрнбергских процессах. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлений против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Протоколы и подтверждения составляли 40 томов.

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