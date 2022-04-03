Яку вигрібну яму чистити

Кислиця зауважив, що заперечення і не визнання вини не допоможе уникнути покарання. Попри те, що російські дипломати зараз закривають очі на жахіття, які вчиняє їх влада в Україні, вони заплатять високу ціну за це.

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Яку вигрібну яму чистити! Нагадування путінським дипломатам: Йоахім фон Ріббентроп заперечував, що знав про німецькі концентраційні табори і політику расового винищення, але був визнаний винним на Нюрнберзькому процесі щодо військових злочинів і страчений 16 жовтня 1946 року,

– написав Сергій Кислиця.

Історична довідка! 70 років тому, 7 червня 1951 року, в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених на Нюрнберзьких процесах. Підсудних обвинувачували за чотирма пунктами: змова з метою вчинення злочинів проти миру, розв'язання загарбницької війни, злочини проти людяності і воєнні злочини. Судовий процес тривав майже рік. Протоколи і докази становили 40 томів.

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