Все из-за поста Лаврова в твиттере. Он в нем отметил, что цель "специальной военной операции" России – якобы остановить любую войну.

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Такое заявление является абсолютным цинизмом. Лавров написал, что своей агрессией Россия якобы "останавливает любую войну, которая может произойти на территории Украины или начаться оттуда".

Что сказал Кислица

Пост возмутил Кислицу. Он выразил свое недовольство, держа в руках распечатку поста из твиттера.

Позвольте напомнить российским дипломатам, что в Лондоне, в случае необходимости психиатрической помощи, можно набрать номер линии Национальной службы здравоохранения: 111,

– заявил Кислица.

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