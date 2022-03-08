Все через допис Лаврова у твітері. Він у ньому зазначив, що мета "спеціальної воєнної операції" Росії – нібито зупинити будь-яку війну.

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Така заява є абсолютним цинізмом. Лавров написав, що своєю агресією Росія нібито "зупиняє будь-яку війну, яка може статися на території України або яка може розпочатися звідти".

Що сказав Кислиця

Допис обурив Кислицю. Він висловив своє невдоволення, тримаючи в руках роздруківку допису з твітера.

Дозвольте нагадати російським дипломатам, що в Лондоні, у разі потреби щодо психічної допомоги, можна набрати номер лінії Національної служби охорони здоров'я: 111,

– заявив Кислиця.

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