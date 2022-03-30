Кислица на Совбезе ООН сравнил Путина со Сталиным: оба стремились к голоду в Украине

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица указал всему миру на сходство действий Путина с тем, что делал Сталин. Ведь каждый из этих тиранов использовал продовольствие, как оружие против украинского народа.

Речь идет о Голодоморах в прошлом веке и об уничтожении инфраструктуры в период посевной. Дипломат сделал резкое заявление на состоявшемся 29 марта заседании Совета Безопасности ООН.

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Путин чтит Сталина и идет его шагами

Эту тему представитель Украины поднял не случайно, ведь в этот день Совет Безопасности собрался именно для обсуждения гуманитарной ситуации в нашем государстве. Кислица указал, что российское ведение войны включает:

обстрелы сельскохозяйственной инфраструктуры;

загрязнение украинских почв;

атаки на склады горючего и, соответственно, срыв посевной кампании.

Путин – не первый диктатор, использующий продовольствие в качестве оружия против украинского народа. Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода,

– сказал дипломат.

Он отметил: неудивительно, что Путин прибегает к той же практике. Ведь он чтит одного из кровавых тиранов в истории человечества как своего праотца.

"Худший сценарий на глобальном уровне"

Представитель Украины при ООН рассказал о нескольких последних событиях в Украине. В частности, о поражении ракетами топливных складов в четырех городах далеко от линии фронта. Также упомянул и обстрел ракетами сельскохозяйственного предприятия в Днепре. Хотя оно тоже далеко от линии столкновения, там уничтожена вся техника и оборудование.

Возможно, представитель государства-агрессора мог бы объяснить, что стало причиной этого нападения – "демилитаризация" или "денацификация"?

– спросил Кислица.

Он отметил, что предотвращению "худшего сценария на глобальном уровне" может помочь только международная солидарность с Украиной. Также добавил, что необходимо понимание того, что единственная первопричина нынешнего продовольственного кризиса – война России против Украины.

Почему наш экспорт важен для мира:

Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции на планете.

До войны наши аграрии экспортировали более 55% всего подсолнечного масла в мире.

Также 55% украинской пшеницы поступало в Азию, а 40% – в африканские государства, которым это необходимо.

В целом зависят от поставок зерна из Украины примерно 400 миллионов человек во всем мире. В основном это жители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

60% сельскохозяйственной продукции Украина экспортирует через свои морские порты. Сейчас все они либо заблокированы ВМС России, либо захвачены оккупантами.

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