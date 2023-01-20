Что на самом деле предлагает Киссинджер

Поэтому его слова в Давосе – "Идея нейтральной Украины без членства в НАТО не имеет смысла" – многое стоят.

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В то же время Киссинджер говорит, что больше бояться нужно дестабилизации России. И чтобы избежать этого, следует с ней разговаривать, более того – не оставлять в стороне мировой системы.

Логика Киссинджера проста: Украина, как часть Запада, в том числе и членство в НАТО, в обмен на возвращение России к "нормальному" взаимодействию с Западом.

Как человек рациональный, Киссинджер считает, что такой обмен будет означать больше безопасности для всех: для Украины, как части Запада, всего Запада в целом, а также для России. Проблема в том, что Путину больше безопасность не нужна, он хочет войти в историю через запятую с Петром I.

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Именно поэтому любой разговор с российским режимом возможен только с позиции силы и принятия Украины в НАТО и является неотъемлемой частью этой позиции.

Я об этом говорил с Киссинджером и рад, что он на это согласился. Теперь в этом нужно убедить Запад. Слова Киссинджера будут иметь влияние, ведь он до сих пор гуру геополитики, а это десятилетие будет именно десятилетием геополитики.