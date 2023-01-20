Що насправді пропонує Кіссинджер

Тому його слова в Давосі – "Ідея нейтральної України без членства в НАТО не має сенсу" – багато що коштують.

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Водночас Кіссинджер каже, що більше боятися потрібно дестабілізації Росії. І щоб уникнути цього, слід з нею розмовляти, ба більше – не залишати осторонь світової системи.

Логіка Кіссинджера проста: Україна як частина Заходу, зокрема і членство в НАТО, в обмін на повернення Росії до "нормальної" взаємодії із Заходом.

Як людина раціональна, Кіссинджер вважає, що такий обмін означатиме більше безпеки для всіх: для України як частини Заходу, всього Заходу в цілому, а також для Росії. Проблема в тому, що Путіну більше безпека не потрібна, він хоче увійти в історію через кому з Петром I.

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Саме тому будь-яка розмова з російським режимом можлива тільки з позиції сили й прийняття України в НАТО і є невіддільною частиною цієї позиції.

Я про це говорив з Кіссинджером і радий, що він на це пристав. Тепер в цьому потрібно переконати Захід. Слова Кіссинджера матимуть вплив, адже він досі гуру геополітики, а це десятиліття буде саме десятиліттям геополітики.