Путін скочується в історичну прірву

Тобто ні Крим, ні Донбас, ні Запорізьку та Херсонську області. Раптово, ту ж арію заспівала споконвічно проросійська Сербія. Негідник поступово залишається один, навіть без уявних друзів.

Цікаво Росіянам розказують, чому вони точно не програють війну: що тут не так

Спостерігаючи за тим, як агресор скочується в історичну, моральну та економічну прірву, відчуваю глибоке задоволення.

Я не оптиміст. Я розумію, що означає війна на виснаження – а ми зараз перебуваємо в період затяжної війни на виснаження, якщо хтось ще цього не розуміє. Попереду ще безліч кровопролитних боїв та місяці – якщо не роки – протистояння з величезною, злісною та тупою ядерною державою.

Але не можна перемогти цілий світ, який давно живе за іншими законами, та історичні закономірності, що диктують еволюційні зміни суспільства. Не можна перемогти прогрес, розвиток та інтеграцію. А ядерну державу можна перемогти.

Іран та Сербія – це лише початок. Відмовників буде все більше. Прихильників і так небагато, а буде ще менше. І цей процес не зупинити.