Путін скочується в історичну прірву
Тобто ні Крим, ні Донбас, ні Запорізьку та Херсонську області. Раптово, ту ж арію заспівала споконвічно проросійська Сербія. Негідник поступово залишається один, навіть без уявних друзів.
Цікаво Росіянам розказують, чому вони точно не програють війну: що тут не так
Спостерігаючи за тим, як агресор скочується в історичну, моральну та економічну прірву, відчуваю глибоке задоволення.
Я не оптиміст. Я розумію, що означає війна на виснаження – а ми зараз перебуваємо в період затяжної війни на виснаження, якщо хтось ще цього не розуміє. Попереду ще безліч кровопролитних боїв та місяці – якщо не роки – протистояння з величезною, злісною та тупою ядерною державою.
Іран та Сербія – це лише початок. Відмовників буде все більше. Прихильників і так небагато, а буде ще менше. І цей процес не зупинити.