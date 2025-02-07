Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post. Россия привыкла к затяжным войнам и массовым потерям, поэтому победить ее только на поле боя невозможно, считает генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

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Кэллог о переговорах с Россией

По словам Келлога, история доказывает, что Россия привыкла вести затяжные боевые действия, не считаясь с потерями собственных военных.

Для России это своего рода заложено в их ДНК в военных операциях – по сути, вы находитесь в борьбе на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в борьбу на истощение с россиянами, потому что именно так они воюют. Они привыкли к этому. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять – и сделала – 700 000 в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они и глазом не моргнули,

– подчеркнул он.

Он отметил, что украинская армия эффективно уничтожает российские войска, но этого недостаточно для победы.

Вы не можете убить свой путь из этой войны,

– заявил Келлог.

США должны усилить давление на Россию

Келлог отметил, что одних военных действий недостаточно, поэтому необходимо применять и другие методы давления на Кремль.

Давление просто не может быть только военным. Вы должны оказывать экономическое давление, дипломатическое давление, определенный тип военного давления и рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что идет туда, куда мы хотим,

– объяснил он.

Также он добавил, что американская администрация уже работает над новыми соглашениями по поддержке Украины, в том числе по доступу к ее редкоземельным элементам, которые критически важны для национальной безопасности США.

Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над генеральными соглашениями,

– сказал Келлог.

По мнению Келлога, война не закончится без дипломатического урегулирования. Он отметил, что в любых переговорах стороны вынуждены идти на компромиссы.

Очень откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать. Так и есть на переговорах,

– подчеркнул он.

В то же время Келлог признал, что любое решение вызовет недовольство с обеих сторон.

Будет ли это приятно всем? Нет. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь придерживаться этого баланса,

– подытожил он.

Напомним, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев может быть открытым к компромиссу с Россией в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО или ядерную защиту.