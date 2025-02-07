Про це розповідає 24 Канал з посиланням на New York Post. Росія звикла до затяжних воєн і масових втрат, тому перемогти її лише на полі бою неможливо, вважає генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

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Келлог про переговори з Росією

За словами Келлога, історія доводить, що Росія звикла вести затяжні бойові дії, не рахуючись із втратами власних військових.

Для Росії це свого роду закладено в їхній ДНК у військових операціях – по суті, ви перебуваєте в боротьбі на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в боротьбу на виснаження з росіянами, тому що саме так вони воюють. Вони звикли до цього. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втратити – і зробила – 700 000 у Сталінградській битві за шість місяців, і вони й оком не моргнули,

– наголосив він.

Він зазначив, що українська армія ефективно знищує російські війська, але цього недостатньо для перемоги.

Ви не можете вбити свій шлях із цієї війни,

– заявив Келлог.

США мають посилити тиск на Росію

Келлог наголосив, що самих військових дій недостатньо, тому необхідно застосовувати й інші методи тиску на Кремль.

Тиск просто не може бути лише військовим. Ви повинні чинити економічний тиск, дипломатичний тиск, певний тип військового тиску і важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що йде туди, куди ми хочемо,

– пояснив він.

Також він додав, що американська адміністрація вже працює над новими угодами щодо підтримки України, у тому числі з доступу до її рідкоземельних елементів, які критично важливі для національної безпеки США.

Я думаю, що у нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над генеральними угодами,

– сказав Келлог.

На думку Келлога, війна не закінчиться без дипломатичного врегулювання. Він зазначив, що в будь-яких переговорах сторони змушені йти на компроміси.

Дуже відверто кажучи, обидві сторони в будь-яких переговорах повинні поступатися. Так і є на переговорах,

– наголосив він.

Водночас Келлог визнав, що будь-яке рішення викличе невдоволення з обох сторін.

Чи буде це приємно всім? Ні. Чи буде це прийнятно для всіх? Ні. Але ви намагаєтеся дотримуватися цього балансу,

– підсумував він.

Нагадаємо, що останнім часом президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Київ може бути відкритим до компромісу з Росією в обмін на гарантії безпеки, такі як членство в НАТО чи ядерний захист.