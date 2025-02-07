Спецпредставник Трампа Кіт Келлог не виключив, що президент США може подвоїти санкції проти Росії, аби змусити її до миру. Водночас він підкреслив, що для закінчення війни потрібно, аби обидві сторони конфлікту пішли на поступки, передає 24 Канал із посиланням на The New York Post.

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Треба буде знайти компроміс

Келлог зауважив, що війна не завершиться без переговорів між Києвом і Москвою.

Чесно кажучи, обидві сторони в будь-яких переговорах повинні йти на поступки. Так вже вони влаштовані. І саме тут треба з’ясувати: Що є прийнятним? Чи буде це прийнятно для всіх? Ні. Чи буде це до вподоби всім? Ні. Але ви намагаєтесь знайти баланс,

– пояснив чиновник.

Келлог наголосив, що укладання мирної угоди треба підходити дуже прагматично. Він зробив історичну відсилку до Портсмутського договору, який ознаменував закінчення російсько-японської війни, підкресливши роль Франкліна Рузвельта.

"Цар Росії та японці були готові вийти з переговорів, а Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: "Ви обоє повинні трохи поступитися", і вони це зробили. І що сталося? Рузвельт отримав Нобелівську премію миру, а війна припинилася", – підсумував Келлог.

Нещодавно спецпредставник зазначив, що Володимир Зеленський дав зрозуміти, що він може пом'якшити свою позицію щодо територій обмін на гарантії безпеки, такі як членство в НАТО або ядерне озброєння.