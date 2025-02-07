Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

Читайте також Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, – Келлог

Про що говорили Єрмак та Келлог

Керівник Офісу Президента наголосив, що майбутній візит Келлога в Україну є для нашої держави дуже важливим.

Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України,

– написав Єрмак.

За його словами, політики обговорили ситуацію на фронті та питання безпеки цивільного населення України. Ще однією темою розмови стали майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

Андрій Єрмак також подякував спецпредставнику США за підтримку.

Важливо! За даними джерел в ОП, візит Кіта Келлога до Києва планується на 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.