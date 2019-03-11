Кит проглотил дайвера, но сразу же выплюнул его обратно в океан: фото

У побережья ЮАР кит случайно проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, но сразу же выплюнул мужчину обратно в океан.

Кадры, как животное проглотило 51-летнего дайвера были сделаны его коллегами в бухте Елизаветы у берега ЮАР, передает AOL. Там команда проводила подводную съемку.

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По словам мужчины, его снимали на камеру коллеги, и вдруг он почувствовал странное ощущение в районе ноги. Через секунду он понял, что его глотает кит.



Кит проглотил дайвера

Вдруг резко потемнело, я почувствовал какое-то давление на бедро и понял, что кит схватил меня. Времени на раздумья не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит,

– вспомнил Шимпф.

Он также отметил, что морское животное не собиралось съесть его. Китам принципе не свойственно есть людей. Поэтому, дайвер считает, что этот инцидент не более, чем случайность.

"Животное освободило меня сразу же, как осознало ошибку", – рассказал дайвер.



Фотограф-дайвер Райнер Шимпф, которого проглотил кит



Команда дайверов у берегов ЮАР