У берегов Японии паром столкнулся с китом: 80 пострадавших

В Японском море произошло необычное "ДТП" – между паромом и китом. На борту находились 125 человек, 80 из них пострадали.

В частности, 13 пассажиров получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Пострадало и судно – на корме появилась 15-сантиметровая трещина и повредились подводные крылья, пишет NHK.

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Паром перевозил пассажиров из Ниигаты до острова Садо. Двигался со скоростью 80 км/ч, когда столкнулся с чем-то гигантским. По словам пассажиров, толчок был очень сильным. Вероятнее всего, это был кит. По словам заместителя директора городского аквариума в городе Джоетсу, сейчас горбатые киты как раз мигрируют через Японское море.

Тем не менее, судно смогло завершить маршрут в соответствии с графиком. Тогда же травмированных доставили в больницу.



