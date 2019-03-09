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      У берегов Японии паром столкнулся с китом: 80 пострадавших

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      В Японии кит "протаранил" паром
      В Японии кит "протаранил" паром / nat-geo.ru

      В Японском море произошло необычное "ДТП" – между паромом и китом. На борту находились 125 человек, 80 из них пострадали.

      В частности, 13 пассажиров получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Пострадало и судно – на корме появилась 15-сантиметровая трещина и повредились подводные крылья, пишет NHK.

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      Паром перевозил пассажиров из Ниигаты до острова Садо. Двигался со скоростью 80 км/ч, когда столкнулся с чем-то гигантским. По словам пассажиров, толчок был очень сильным. Вероятнее всего, это был кит. По словам заместителя директора городского аквариума в городе Джоетсу, сейчас горбатые киты как раз мигрируют через Японское море.

      Тем не менее, судно смогло завершить маршрут в соответствии с графиком. Тогда же травмированных доставили в больницу.

       


       

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      Теги: Япония Мир животных Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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