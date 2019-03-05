Коты показали, зачем людям стеклянные поверхности: забавная фотоподборка для хорошего настроения
Стеклянные столы, перегородки в ящичках, плафоны – вроде бы привычные вещи домашнего обихода. Но в сочетании с чем-то четвероного-смешно-лохматым отношение к этим вещам приобретает новые оттенки.
Коты буквально объяснили, зачем люди обустраивают помещения стеклянными поверхностями, пишет Bored Panda. Наслаждайтесь коллекцией смешных фото!
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Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Забавные коты
Коты на стеклянных столах: забавные фото
Источник: 24 Канал
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