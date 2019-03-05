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      Коты показали, зачем людям стеклянные поверхности: забавная фотоподборка для хорошего настроения

      157 Читати новину українською
      "Взаимоотношения" кота и стеклянного стола делают наш утренний настрой
      "Взаимоотношения" кота и стеклянного стола делают наш утренний настрой / boredpanda.com

      Стеклянные столы, перегородки в ящичках, плафоны – вроде бы привычные вещи домашнего обихода. Но в сочетании с чем-то четвероного-смешно-лохматым отношение к этим вещам приобретает новые оттенки.

      Коты буквально объяснили, зачем люди обустраивают помещения стеклянными поверхностями, пишет Bored Panda. Наслаждайтесь коллекцией смешных фото!

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      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты


      Забавные коты

      Коты на стеклянных столах: забавные фото

       

      blog_ava
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      Теги: Мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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