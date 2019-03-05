Коты показали, зачем людям стеклянные поверхности: забавная фотоподборка для хорошего настроения

Стеклянные столы, перегородки в ящичках, плафоны – вроде бы привычные вещи домашнего обихода. Но в сочетании с чем-то четвероного-смешно-лохматым отношение к этим вещам приобретает новые оттенки.

Коты буквально объяснили, зачем люди обустраивают помещения стеклянными поверхностями, пишет Bored Panda. Наслаждайтесь коллекцией смешных фото! Читайте также: В Канаде рисунки собаки продали за 5 тысяч долларов: курьезные фото

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты

Забавные коты Коты на стеклянных столах: забавные фото