11:34
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Коти показали, навіщо людям скляні поверхні: кумедна фотопідбірка для гарного настрою

      698 Читать новость на русском
      "Взаємини" кота і скляного стола роблять наш ранковий настрій
      "Взаємини" кота і скляного стола роблять наш ранковий настрій / boredpanda.com

      Скляні столи, перегородки у шухлядках, плафони – начебто звичні речі домашнього побуту. Але у поєднанні із чимось чотирилапо-кумедно-кудлатим ставлення до цих речей набуває нових відтінків.

      Коти буквально пояснили, навіщо люди облаштовують помешкання скляними поверхнями, пише Bored Panda. Насолоджуйтесь колекцією кумедних фото!

      Читайте також: У Канаді малюнки собаки продали за 5 тисяч доларів: курйозні фото


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти


      Кумедні коти

      Коти на скляних столах: кумедні фото

       

      blog_ava
      Назвали групу населення, яким корисний алкоголь
      сьогодні
      3790
      Теги: Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сьогодні , 11:02 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 184
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 2997
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1981
      Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      сьогодні , 08:00 Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      Іван Яковина 1245
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 березня , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 983
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук