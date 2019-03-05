Коти показали, навіщо людям скляні поверхні: кумедна фотопідбірка для гарного настрою
Скляні столи, перегородки у шухлядках, плафони – начебто звичні речі домашнього побуту. Але у поєднанні із чимось чотирилапо-кумедно-кудлатим ставлення до цих речей набуває нових відтінків.
Коти буквально пояснили, навіщо люди облаштовують помешкання скляними поверхнями, пише Bored Panda. Насолоджуйтесь колекцією кумедних фото!
Читайте також: У Канаді малюнки собаки продали за 5 тисяч доларів: курйозні фото
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Кумедні коти
Коти на скляних столах: кумедні фото
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25