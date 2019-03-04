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      У Канаді малюнки собаки продали за 5 тисяч доларів: курйозні фото

      799 Читать новость на русском
      Цей собака малює, а що вмієте ви?
      Цей собака малює, а що вмієте ви? / boredpanda.com

      У Канаді живе пес на прізвисько Хантер, якому дуже подобається малювати. Господарі домашнього улюбленця таланти тварини заохочують, та й самі часу не гаять – продають "роботи" чотирилапого митця по 38 доларів. І вже непогано заробили – більше 5 тисяч доларів.

      Все почалось з того, що подружжя, яке доглядає за собакою, якось спробували Хантера навчити тримати пензлик, потім торкнутись ним до паперу, пише Bored Panda

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      "Коли ми додали фарбу, результат нас дуже здивував! Йому так сподобалося, що він не міг зупинитися. Ми включили живопис в його розпорядок дня і, здається, він став щасливішим", – розповіли в родині. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

      Потім для Хантра створили сторінку в Instagram, де він вже має 20 тисячів читачів. А пізніше з'явився власний розділ на сайті мульти-магазину Etsy shop, де продають хенд-мейд. Про цього собаку навіть пишуть у газетах. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

      Як стає зрозумілим, господарі дуже люблять свого пса і приділяють йому багато уваги. Хантер теж не пасе задніх – і капці приносить, і іграшки за собою прибирає. 

      У нього багато енергії і, здається, він щасливий, коли ми тренуємо його фізично і розумово. Тому ми навчили його якомога більшій кількості прийомів. Він може прибирати свої іграшки, приносити наші тапочки, складати речі тощо. Він, безумовно, найрозумніший собака, якого ми коли-небудь бачили, – поділились Кенні та Деніз. 

      Малюнки Хантера: дивіться фото

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Канада Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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