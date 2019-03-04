У Канаді малюнки собаки продали за 5 тисяч доларів: курйозні фото

У Канаді живе пес на прізвисько Хантер, якому дуже подобається малювати. Господарі домашнього улюбленця таланти тварини заохочують, та й самі часу не гаять – продають "роботи" чотирилапого митця по 38 доларів. І вже непогано заробили – більше 5 тисяч доларів.

Все почалось з того, що подружжя, яке доглядає за собакою, якось спробували Хантера навчити тримати пензлик, потім торкнутись ним до паперу, пише Bored Panda.

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"Коли ми додали фарбу, результат нас дуже здивував! Йому так сподобалося, що він не міг зупинитися. Ми включили живопис в його розпорядок дня і, здається, він став щасливішим", – розповіли в родині.

Потім для Хантра створили сторінку в Instagram, де він вже має 20 тисячів читачів. А пізніше з'явився власний розділ на сайті мульти-магазину Etsy shop, де продають хенд-мейд. Про цього собаку навіть пишуть у газетах.

Як стає зрозумілим, господарі дуже люблять свого пса і приділяють йому багато уваги. Хантер теж не пасе задніх – і капці приносить, і іграшки за собою прибирає.

У нього багато енергії і, здається, він щасливий, коли ми тренуємо його фізично і розумово. Тому ми навчили його якомога більшій кількості прийомів. Він може прибирати свої іграшки, приносити наші тапочки, складати речі тощо. Він, безумовно, найрозумніший собака, якого ми коли-небудь бачили, – поділились Кенні та Деніз.

Малюнки Хантера: дивіться фото