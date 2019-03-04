В Канаде рисунки собаки продали за 5 тысяч долларов: курьезные фото

В Канаде живет пес по кличке Хантер, которому очень нравится рисовать. Хозяева домашнего любимца таланты животного поощряют, да и сами времени не теряют – продают "работы" четвероногого художника по 38 долларов. И уже неплохо заработали – более 5 тысяч долларов.

Все началось с того, что супруги, ухаживающие за собакой, как-то попытались Хантера научить держать кисточку, затем прикоснуться ею к бумаге, пишет Bored Panda.

Читайте также: Скульптуры, которых никогда не было: поразительные фото иллюзий

"Когда мы добавили краску, результат нас очень удивил! Ему так понравилось, что он не мог остановиться. Мы включили живопись в его распорядок дня и, кажется, он стал счастливее", – рассказали в семье.

Затем для Хантра создали страницу в Instagram, где у него уже 20 тысяч читателей. А позже появился собственный раздел на сайте мульти-магазина Etsy shop, где продают хенд-мейд. Об этой собаке даже пишут в газетах.

Как становится понятным, хозяева очень любят своего пса и уделяют ему много внимания. Хантер тоже не отстает – и тапочки приносит, и игрушки за собой убирает.

У него много энергии и, кажется, он счастлив, когда мы тренируем его физически и умственно. Поэтому мы научили его как можно большему количеству команд. Он может убирать свои игрушки, приносить наши тапочки, складывать вещи и прочее. Он, безусловно, самый умный пес, которого мы когда-либо видели,

– поделились Кенни и Дениз.

Рисунки Хантера: смотрите фото