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      В Канаде рисунки собаки продали за 5 тысяч долларов: курьезные фото

      76 Читати новину українською
      Эта собака рисует, а что умеете вы?
      Эта собака рисует, а что умеете вы? / boredpanda.com

      В Канаде живет пес по кличке Хантер, которому очень нравится рисовать. Хозяева домашнего любимца таланты животного поощряют, да и сами времени не теряют – продают "работы" четвероногого художника по 38 долларов. И уже неплохо заработали – более 5 тысяч долларов.

      Все началось с того, что супруги, ухаживающие за собакой, как-то попытались Хантера научить держать кисточку, затем прикоснуться ею к бумаге, пишет Bored Panda.

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      "Когда мы добавили краску, результат нас очень удивил! Ему так понравилось, что он не мог остановиться. Мы включили живопись в его распорядок дня и, кажется, он стал счастливее", – рассказали в семье.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

      Затем для Хантра создали страницу в Instagram, где у него уже 20 тысяч читателей. А позже появился собственный раздел на сайте мульти-магазина Etsy shop, где продают хенд-мейд. Об этой собаке даже пишут в газетах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений H U N T E R (@shiba.art.online)

      Как становится понятным, хозяева очень любят своего пса и уделяют ему много внимания. Хантер тоже не отстает – и тапочки приносит, и игрушки за собой убирает.

      У него много энергии и, кажется, он счастлив, когда мы тренируем его физически и умственно. Поэтому мы научили его как можно большему количеству команд. Он может убирать свои игрушки, приносить наши тапочки, складывать вещи и прочее. Он, безусловно, самый умный пес, которого мы когда-либо видели,
      – поделились Кенни и Дениз.

      Рисунки Хантера: смотрите фото

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Канада Мир животных
      Источник: 24 Канал
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