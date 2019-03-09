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      Неподалік берегів Японії пором зіткнувся з китом: 80 постраждалих

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      Неподалік берегів Японії пором зіткнувся з китом: 80 постраждалих
      / nat-geo.ru

      У Японському морі сталась незвична ДТП – між поромом та китом. На борту перебувало 125 людей, 80 з них постраждали.

      Зокрема, 13 пасажирів отримали серйозні травми і перебувають у важкому стані. Постраждало і судно – на кормі з'явилася 15-сантиметрова тріщина та пошкодились підводні крила, пише NHK.

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      Пором перевозив пасажирів з Ніїгати до острова Садо. Рухався зі швидкістю 80 км/год, коли зіткнувся з чимось гігантським. За словами пасажирів, поштовх був дуже сильним. Наімовірніше, це був кит. За словами заступника директора міського акваріума у місті Джоетсу, зараз горбаті кити саме мігрують через Японське море.

      Менше з тим, судно змогло завершити маршрут згідно з графіком. Тоді ж травмованих доставили до лікарні. 

       


       

      blog_ava
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      Теги: Японія Світ тварин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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