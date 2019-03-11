Кит проковтнув дайвера, але одразу ж виплюнув його назад в океан: фото

Поблизу узбережжя Південно-Африканської Республіки кит випадково проковтнув фотографа-дайвера Райнера Шимпфа, але відразу ж виплюнув чоловіка назад в океан.

Кадри, як тварина проковтнула 51-річного дайвера були зроблені його колегами в бухті Єлизавети біля берега ПАР, передає AOL. Там команда проводила підводну зйомку.

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За словами чоловіка, його знімали на камеру колеги, і раптом він відчув дивне відчуття в районі ноги. Через секунду він зрозумів, що його ковтає кит.



Кит проковтнув дайвера

Раптом різко потемніло, я відчув якийсь тиск на стегно і зрозумів, що кит схопив мене. Часу на роздуми не було. Неможливо бути готовим до того, що тебе проковтне кит,

– пригадав Шимпф.

Він також відзначив, що морська тварина не мала наміру з'їсти його. Китам впринципі не властиво їсти людей. Тому, дайвер вважає, що цей інцидент не більше, аніж випадковість.

"Тварина звільнила мене відразу ж, як усвідомила помилку", – розповів дайвер.



Фотограф-дайвер Райнер Шимпф, якого проковтнув кит



Команда дайверів біля берегів ПАР