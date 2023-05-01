Взрыв произошел на химическом заводе Sinochem. Он специализируется на производстве перекиси водорода, расположен в китайской провинции Шаньдун.
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Взрыв на химзаводе в Китае
По данным местных властей, взрыв произошел утром 1 мая на производстве перекиси водорода в провинции Шаньдун. На месте аварии начался сильный пожар.
Власти сообщают о пяти погибших и одном пропавшем без вести. Еще один человек получил ранения в результате взрыва.
Позже стало известно, что пожар был ликвидирован. В настоящее время причины аварии устанавливаются.
Пожар в Китае: смотрите видео
Другие подобные случаи
- На химзаводе в российской Перми произошел взрыв и вспыхнул мощный пожар. В результате этого есть пострадавшие. Предварительно, от взрыва и пожара пострадали два человека.
- Кроме того, на химическом заводе Словении в городе Кочевье прогремел мощный взрыв. В результате взрыва на заводе Melamin пострадали более 20 человек. Власти города призывали жителей оставаться дома и закрыть все окна.