Взрыв произошел на химическом заводе Sinochem. Он специализируется на производстве перекиси водорода, расположен в китайской провинции Шаньдун.

Кстати Песчаная буря накрыла север Китая: шокирующие кадры

Взрыв на химзаводе в Китае

По данным местных властей, взрыв произошел утром 1 мая на производстве перекиси водорода в провинции Шаньдун. На месте аварии начался сильный пожар.

Власти сообщают о пяти погибших и одном пропавшем без вести. Еще один человек получил ранения в результате взрыва.

Позже стало известно, что пожар был ликвидирован. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Пожар в Китае: смотрите видео

Другие подобные случаи