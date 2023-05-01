Вибух стався на хімічному заводі Sinochem. Він спеціалізується на виробництві перекису водню, розташований у китайській провінції Шаньдун.
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Вибух на хімзаводі у Китаї
За даними місцевої влади, вибух стався вранці 1 травня на виробництві перекису водню у провінції Шаньдун. На місці аварії розпочалась сильна пожежа.
Влада повідомляє про п'ятьох загиблих і одного зниклого безвісти. Ще одна людина отримала поранення внаслідок вибуху.
Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. Наразі причини аварії встановлюються.
Пожежа у Китаї: дивіться відео
Інші подібні випадки
- На хімзаводі у російській Пермі стався вибух і спалахнула потужна пожежа. Внаслідок цього є постраждалі. Попередньо, від вибуху та пожежі постраждали двоє людей.
- Окрім цього, на хімічному заводі Словенії у місті Кочев'є прогримів потужний вибух. Внаслідок вибуху на заводі Melamin постраждали понад 20 осіб. Влада міста закликала мешканців залишатись вдома та зачинити усі вікна.