Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко поширив фото з місця пожежі. На них видно, що місто охопив їдкий смог.

Важливо Біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа, чули звуки детонації

Російські ЗМІ пишуть, під час надзвичайної події смог накрив один із найбільших мікрорайонів міста – Закамськ. Жителі поскаржилися на їдкий запах, їм рекомендували закривати вікна.

Що відомо про постраждалих

Попередньо, від вибуху та пожежі постраждали двоє людей. В якому вони стані та чи потребували постраждалі госпіталізації – невідомо.

Зауважимо, що це не перша подібна ситуація на російському підприємстві за останній тиждень. Напередодні, 25 жовтня, на волгоградському заводі з виробництва радіаторів опалення стався вибух. Один співробітник заводу загинув, двох госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.

Додамо, що 25 жовтня біля бізнес-центру Балицького, що у Мелітополі, в якому був розташований один зі штабів Кремля, пролунав вибух. Ймовірно, що це стало наслідком з'ясування стосунків між ФСБ та військовими Росії. Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що у цій будівлі:

ФСБ розміщувало свій особовий склад

телеканал Балицького.

А поруч – приватна телевежа, з якої ретранслювали пропаганду Кремля по всій окупованій частині Запорізької області.

Водночас на окупованих територіях за владу змагаються представники як ФСБ на чолі з Євгеном Балицьким, так і генштабу збройних сил Росії на чолі з Володимиром Роговим.

Ці 2 гауляйтери між собою конкурують за владу, розподіл грошових потоків на тимчасово окупованій території – у сфері зернових потоків, перевезень тощо. Війна між цими таборами йде давно і вибух біля бізнес-центру Балицького – це боротьба цих двох кланів,

– вважає Іван Федоров.

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