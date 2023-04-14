Це вже четверта сильна буря з піску у Китаї за 2023 рік. Національний метеорологічний центр Китаю закликав громадськість вжити запобіжних заходів, щоб захиститися від поганої якості повітря.
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Піщана буря у Китаї: що відомо
Піщана буря прийшла з пустелі Гобі, розташованої на півдні Монголії. Китайські синоптики прогнозують, що негода накриє більше десятка регіонів. У Пекіні рух транспорту був перекритий через низьку видимість.
За даними сайту з контролю якості повітря IQAir, індекс якості повітря в столиці сягнув позначки у 540, тобто "небезпечний рівень". Пекінський муніципальний центр моніторингу екології та навколишнього середовища видав найвище попередження про забрудненість атмосфери.
Очевидці діляться кадрами піщаної бурі у соціальних мережах: дивіться відео
Погана погода змушує китайців носити окуляри як захист і тримати вікна вдома зачиненими. За словами жителів Пекіну, вони відчувають запах пилу та землі.
У мережі також з'явилися чисельні фото китайських міст, які повністю опинилися у пилу з піску.
Північні райони Китаю опинился в піщаній бурі / Фото з твіттера JustdoitZee
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