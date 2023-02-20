На жаль, через негоду також є загиблі діти. Стихійне лихо накрило декілька великих міст.
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У Бразилії – потужні зливи
Як стало відомо, сильний дощ спричинив повені та зсуви, які забрали життя 36 осіб у бразильському північному штаті Сан-Себастьян. Кількість жертв може зрости.
Так, 35 загиблих зафіксували у місті Сан-Себастьян, ще одна 7-річна дівчинка загинула в Убатубі.
Найбільше постраждали міста Сан-Себастьян, Убатуба, Ільябела та Бертіога. Там вже скасували карнавальні свята, оскільки рятувальні команди намагаються знайти серед завалів зниклих безвісти, поранених і загиблих.
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Нашим рятувальним групам не вдається дістатися до кількох місць,
– зазначив мер Сан-Себастьяна.
Мер наголосив, що наразі відомо про десятки людей, які зникли безвісти. Також у місті через зсуви зруйновано 50 будинків.
На опублікованих кадрах видно, як мешканці використовують невеликі човни, щоб перевозити речі та людей. Дорога, яка з'єднує Ріо-де-Жанейро з портовим містом Сантос, була заблокована.
Зауважимо, що північне узбережжя штату Сан-Себастьян – місце, де часто проводять карнавал для туристів.
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У Бразилії блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя
Нагадаємо, що нещодавно у бразильському місті Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила у статую Христа-Спасителя. Відомо, що вона розміщена на висоті понад 700 метрів над рівнем моря.
Статуя Христа-Спасителя має громовідводи на голові, плечах і руках. Їх зробили, щоб убезпечити скульптуру від руйнувань.
До речі, у 2014 році в фігуру Христа-Спасителя також потрапила блискавка. Тоді у скульптури відколовся кінчик пальця, адже блискавка влучила саме в руку.