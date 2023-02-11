Блискавка вдарила у статую, коли в місті 11 лютого лив сильний дощ. Відомо, що статуя Христа-Спасителя має громовідводи.

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Що відомо про блискавку, яка влучила в статую Спасителя

У Бразилії блискавка влучила в знамениту статую Христа-Спасителя,

– мовиться в повідомленні.

За даними журналістів, статуя Христа-Спасителя має громовідводи на голові, плечах і руках. Їх зробили, щоб убезпечити скульптуру від руйнувань.

Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя / Фото GloOouD та Rlagos Notícias

Момент влучання блискавки: дивіться відео

Варто зауважити, що у 2014 році в фігуру Христа-Спасителя також потрапила блискавка. Тоді у скульптури відколовся кінчик пальця, адже блискавка влучила саме в руку. Тоді представник місцевої єпархії Осмара Рапосо розповідав, що фігуру відреставрують.



У 2014 році блискавка влучила в руку статуї Христа-Спасителя / Фото O Globo

Що відомо про статую Христа-Спасителя в Бразилії