Блискавка вдарила у статую, коли в місті 11 лютого лив сильний дощ. Відомо, що статуя Христа-Спасителя має громовідводи.

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Що відомо про блискавку, яка влучила в статую Спасителя

У Бразилії блискавка влучила в знамениту статую Христа-Спасителя,
– мовиться в повідомленні.

За даними журналістів, статуя Христа-Спасителя має громовідводи на голові, плечах і руках. Їх зробили, щоб убезпечити скульптуру від руйнувань.

Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя / Фото GloOouD та Rlagos Notícias

Момент влучання блискавки: дивіться відео

Варто зауважити, що у 2014 році в фігуру Христа-Спасителя також потрапила блискавка. Тоді у скульптури відколовся кінчик пальця, адже блискавка влучила саме в руку. Тоді представник місцевої єпархії Осмара Рапосо розповідав, що фігуру відреставрують.


У 2014 році блискавка влучила в руку статуї Христа-Спасителя / Фото O Globo

Що відомо про статую Христа-Спасителя в Бразилії

  • Статуя Христа-Спасителя розміщена на вершині 709-метрової гори Корковаду в національному парку Тіжука в Ріо-де-Жанейро. Її висота – 39,6 метра, розмах рук – 28 метрів. Важить статуя, за різними даними, – від понад 600 до 1145 тонн.
  • У 2007 році монумент віднесли до "семи нових чудес Світу". Статую хотіли збудувати, починаючи з 1850-х років, коли ідею запропонував католицький священник.
  • Проте до зведення статуї повернулись тільки у 1921 році. Тоді гроші на статую почали збирати люди. Відкрили фігуру Христа-Спасителя у 1931 році.
  • Вважається, що статую видно майже з будь-якої точки Ріо-де-Жанейро.