Молния ударила в статую, когда в городе 11 февраля лил сильный дождь. Известно, что у статуи Христа-Спасителя есть громоотводы.
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Что известно о молнии, попавшей в статую Спасителя
В Бразилии молния попала в знаменитую статую Христа-Спасителя,
– говорится в сообщении.
По данным журналистов, статуя Христа-Спасителя имеет громоотводы на голове, плечах и руках. Их сделали, чтобы обезопасить скульптуру от разрушений.
Молния попала в статую Христа-Спасителя / Фото GloOouD и Rlagos Notícias
Момент попадания молнии: смотрите видео
Следует отметить, что в 2014 году в фигуру Христа-Спасителя также попала молния. Тогда у скульптуры откололся кончик пальца, ведь молния попала именно в руку. В то время представитель местной епархии Осмара Рапосо рассказывал, что фигуру отреставрируют.
В 2014 году молния попала в руку статуе Христа-Спасителя / Фото O Globo
Что известно о статую Христа-Спасителя в Бразилии
- Статуя Христа-Спасителя расположена на вершине 709-метровой горы Корковада в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро. Ее высота – 39,6 метра, размах рук – 28 метров. Весит статуя, по разным данным, – от более 600 до 1145 тонн.
- В 2007 году монумент отнесли к "семи новым чудесам мира". Статую хотели построить, начиная с 1850-х, когда идею предложил католический священник.
- Однако к возведению статуи вернулись только в 1921 году. Тогда деньги на статую стали собирать люди. Открыли фигуру Христа-Спасителя в 1931 году.
- Считается, что статую видно почти из любой точки Рио-де-Жанейро.