В Китае ледник укрыли специальным одеялом, чтобы избежать таяния. Для эксперимента ученые выбрали ледник Дагу в провинции Сычуань.

Руководителями проекта стала команда из Северо-Западного института экологии и ресурсов. Об этом сообщает Daily Mail.

К слову Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде откололся ледник: фото

Он расположен на высоте 5000 метров и тает быстрее остальных китайских ледников.

Ученые уже получили первые результаты. Согласно исследованиям, покрытая часть ледника сохранялась лучше и оказалась на метр выше открытых участков.

В Китае ледник укрыли специальным одеялом: смотрите видео

Где уже проводили такой эксперимент

Подобный метод сохранения ледников уже используется в Швейцарии. Из-за аномальной жары в Европе ученые в 2018 году специальным одеялом укрывали один из крупнейших в Швейцарских Альпах Ронский ледник, расположенный на востоке кантона Валле.