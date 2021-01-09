У Китаї льодовик вкрили спеціальною ковдрою, аби уникнути таненню. Для експерименту вчені обрали льодовик Дагу у провінції Сичуань.

Керівниками проєкту стала команда з Північно-Західного інституту екології та ресурсів. Про це повідомляє Daily Mail.

До слова Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді відколовся льодовик: фото

Він розташований на висоті 5000 метрів і тане швидше за решту китайських льодовиків.

Вчені вже отримали перші результати. Згідно досліджень, вкрита частина льодовику зберігалася краще та виявилась на метр вище за відкриті ділянки.

У Китаї льодовик вкрили спеціальною ковдрою: дивіться відео

Де вже проводили такий експеримент

Подібний метод збереження льодовиків вже використовується у Швейцарії. Через аномальну спеку в Європі вчені у 2018 році спеціальною ковдрою вкривали один з найбільших у Швейцарських Альпах Ронський льодовик, розташований на сході кантону Валле.