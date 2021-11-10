В Китае настоящая паника: почему в стране возник угрожающий дефицит продуктов

Китайцы панически скупают продукты и предметы первой необходимости. В супермаркетах выстраиваются огромные очереди, люди сметают с полок всё, к чему могут дотянуться, и даже дерутся за продовольствие.

Правительство Китая винит во всем внешние факторы: пандемию и климатические изменения. Но на самом деле виновата агрессивная внешняя политика самого Китая.

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В Китае сейчас наблюдается настоящая паника. Всё из-за того, что цены на многие продукты резко поползли вверх. По сравнению с прошлым месяцем они подскочили на 50 – 70%.

Китайцы не просто скупают продукты, а запасаются мясными консервами, армейскими сухпайками и крупами.

Более того, одним из самых популярных запросов в интернете в Китае стала фраза "список продуктов на случай ЧП". Именно по этим спискам они и сносят всё с полок супермаркетов.

Кто спровоцировал панику в стране

Как ни странно, но такую панику спровоцировали сами власти Китая. Началось все с того, что Министерство торговли посоветовало гражданам запастись продуктами питания и предметами первой необходимости.

Мол, впереди плохая погода, да и от пандемии COVID-19 и энергетического кризиса страна все еще не избавилась. Всё это может нарушить цепочки поставок, полки супермаркетов опустеют, а потому лучше заранее закупиться.



Власти Китая спровоцировали панику в стране / Фото Getty Images

Здесь стоит отметить, что подобное заявление от Минторга Китая было адресовано властям муниципалитетов. Ведь по китайским коммунистическим законам именно местные власти должны обеспечивать свое население продуктами.

Проще говоря, Пекин рекомендовал именно местным властям создать продуктовые резервы, чтобы пережить надвигающуюся зиму.

Китайцы приняли предупреждение

Такие запасы муниципалитеты делали чуть ли не каждый год, но именно заявление 2021 года стало тревожным звонком для китайцев. Китай сильно зависим от импорта продуктов, но, похоже, в стране не уверены, что смогут сохранить внешние поставки продовольствия.

Потому китайцы приняли это предупреждение Минторга на свой счет и ринулись в магазины скупать продукты, опасаясь, что продовольственный кризис может выйти из-под контроля.

Хотя, казалось бы, даже в 2020 году, когда Китай накрыла пандемия коронавируса, таких призывов запасаться не было.

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Старшее поколение увидело в этом угрожающий сигнал, ведь они уже однажды переживали глубочайший кризис. Пожилые люди помнят жуткий голод, который начался в Китае в 1958 году и унес жизни миллионов китайцев.

В середине XX века голод был спровоцирован заявлением тогдашнего лидера Китая Мао Цзэдуна, который решил совершить так называемый "Большой скачок вперед".

Это была радикальная кампания, направленная на превращение Китая в коммунистическую утопию посредством быстрой индустриализации и коллективизации. Но как тогда попытка создать коммунистическое благо обернулась провалом, так и сейчас.

Сейчас Си Цзиньпин руководствуется все теми же объяснениями, что и его предшественник в XX веке – народу нужно просто потерпеть для построения светлого коммунистического будущего, но проклятый Запад этому мешает.

Потому еще пара пятилеток и Китай наконец станет полностью независимым. Но это уже было и старшее поколение китайцев понимает, что не заживут – это утопия.

Что спровоцировало нехватку продуктов

Дело в том, что очень важную роль в нехватке продуктов в Китае сыграло ограничение импорта из Австралии.

Напомню, что Китай пытался экономически наказать австралийцев за то, что те посмели поставить свою подпись под требованием расследовать происхождение COVID-19. Однако, как мы видим, в результате Китай наказал сам себя.



Китай ограничил импорт продуктов / Фото Unsplash

Австралия являлась одним из важнейших импортеров мяса, ячменя и угля в Китай. Но Поднебесная хотела показать силу, а потому поставки оттуда существенно сократили. Австралийского мяса на полках китайских магазинов стало меньше, а собственного производства недостаточно.

Кроме того, возник и энергетический кризис, ведь Пекин ограничил поставки угля из Австралии в 2 раза, но так и не смог найти другого поставщика угля, который бы смог заменить австралийский уголь.

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Другим фактором, который повлиял на панику среди китайцев, стала агрессивная риторика Китая в отношении Тайваня. Многие китайцы уверены, что правительство просит граждан запасаться как раз из-за приближающейся войны.

Они понимают, что в случае войны окажутся еще сильнее отрезаны от внешнего мира и его поставок, а потому скупают тушенку и армейские сухпайки в интернете.

Но, повторюсь, первопричиной такого кризиса является именно политическая верхушка страны. Си Цзиньпин, как и его предшественник Мао Цзэдун, пытается набрать политического веса, обещая светлое коммунистическое будущее.

Дело в том, что Си Цзиньпин решил банально обнулить свои сроки на посту генсека Компартии Китая. На ближайшем съезде партии он собирается обнародовать доктрину, которая звучит приблизительно так: Китай движется к мировому величию, но это будет невозможно без лидера.

К тому же, внешние враги не дают покоя и Си Цзиньпину приходится отбиваться от них, а потому, как говорится, во время кризиса власть не меняют.



Си Цзиньпин пытается набрать политического веса / Getty Images

Подобное обнуление сроков совсем не новость для Китая. То же самое проворачивали и другие правители страны: Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Они оба обещали китайцам светлое будущее. Мол, еще чуть-чуть и заживем.

Сейчас Си Цзиньпину необходимо всеми возможными способами убедить Компартию в том, что Китай в нем нуждается.

Президент просто пытается доказать своим коллегам, что государство за время его правления стало таким мощным, что готово отвоевать у США Тайвань.

Именно поэтому Пекин вкладывает миллиарды в разработки ядерного оружия и даже строит в пустыне макеты американских кораблей, чтобы учится их атаковать. Правда в этой гонке Пекин совсем забыл о людях – рядовых китайцах.

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Сегодняшняя паника в Китае – это очередное доказательство того, что плановая экономика жизнеспособна лишь короткий промежуток времени. Рано или поздно она рухнет. Это в середине XX века доказал Мао Цзэдун, а сейчас доказывает Си Цзиньпин.

Конечно, компартия Китая еще может отказать Си Цзиньпину в его обнулении. Но так или иначе, вопрос о том, какую цену заплатят китайцы за его агрессивную внешнюю политику, остается открытым.