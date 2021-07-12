Их забрали в больницу. Известно, что 4 спасенных находятся в стабильном состоянии.

Кстати На газовом заводе в Сирии прогремел взрыв: поблизости была военная база США

Есть жертва

Медики оценивают состояние остальных троих спасенных как тяжелое. Врачи борются за их жизнь.

К сожалению, один человек погиб.

Многие люди исчезли

Еще 10 жителей отеля "Сидзи Кайюань" считают пропавшими без вести. Их ищут спасатели.

Причины разрушения и обстоятельства трагедии устанавливают.

Что известно об отеле

Отель "Сидзи Кайюань" открыли лишь в 2018 году. Это было бюджетное учреждение.

В отеле было 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.

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