Їх забрали до лікарні. Відомо, що 4 врятованих перебувають у стабільному стані.

До речі На газовому заводі в Сирії прогримів вибух: поблизу була військова база США

Є жертва

Медики оцінюють стан інших трьох врятованих як важкий. Лікарі борються за їхнє життя.

На жаль, одна людина загинула.

Багато людей зникли

Ще 10 жителів готелю "Сідзі Кайюань" вважають зниклими безвісти. Їх шукають рятувальники.

Причини руйнування та обставини трагедії встановлюють.

Що відомо про готель

Готель "Сідзі Кайюань" відкрили лише у 2018 році. Це був бюджетний заклад.

У готелі було 54 кімнати для гостей, а також банкетний зал та конференц-зали.

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