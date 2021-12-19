В Китае обрушился мост: есть погибшие и пострадавшие - жуткое видео

В Китае 18 декабря в городе Эчжоу частично обвалился пандусный мост. В тот момент по нему ехали легковушки и фуры. Три человека погибли.

Два человека умерли на месте. Еще один – в больнице. Еще четыре человека пострадали.

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У пострадавших диагностировали травмы разной степени тяжести.

Машины раздавило мостом

Когда мост упал, по нему ехали фуры и легковушки. Сразу 3 грузовика полетели вниз, а легковушку вообще раздавило.

Авто раздавило мостом / Фото "Синьхуа"

Почему упал мост

Причины разрушения моста пока не известны. Однако отметили, что во время аварии там выполняли немасштабные строительные работы.

На место выехали 12 автомобилей спасателей и 80 бойцов.

В Китае взорвали мост

В конце 2020 года в провинции Хунань, расположенной на юго-западе Китая, произошел мощный взрыв. В результате был полностью разрушен мост длиной 760 метров в городе Чанша.

Взрыв был контролируемым. Мост взорвали, потому что истек срок его эксплуатации.