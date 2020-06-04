В Китае охранник с ножом напал на школьников: много раненых – фото, видео
На юге Китая охранник с ножом напал на учеников и учителей начальной школы. По меньшей мере 40 человек получили ранения.
Инцидент произошел в начальной школе в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Global Times.
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Большинство жертв нападения – дети в возрасте 6 лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Один из учеников, директор школы и другой охранник – в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли правоохранители, 50-летнего нападающего уже задержали.
Шокированные дети после нападения охранника / Фото Global Times News
Представители местной власти подтвердили, что нападение произошло примерно тогда, когда школьники обычно приезжали на уроки.
В видео, размещенном в социальных сетях, видно детей с повязками у медицинского центра, где собралась толпа людей.
Что побудило мужчину к такому поступку – пока неизвестно.