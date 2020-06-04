На юге Китая охранник с ножом напал на учеников и учителей начальной школы. По меньшей мере 40 человек получили ранения.

Инцидент произошел в начальной школе в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Global Times.

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Большинство жертв нападения – дети в возрасте 6 лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Один из учеников, директор школы и другой охранник – в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли правоохранители, 50-летнего нападающего уже задержали.



Шокированные дети после нападения охранника / Фото Global Times News

Представители местной власти подтвердили, что нападение произошло примерно тогда, когда школьники обычно приезжали на уроки.

В видео, размещенном в социальных сетях, видно детей с повязками у медицинского центра, где собралась толпа людей.

The perpetrator has been identified as one of the school security guards, and the police have taken him in custody. https://t.co/7cTqTCv2x3 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Что побудило мужчину к такому поступку – пока неизвестно.