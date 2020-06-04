На півдні Китаю охоронець з ножем напав на учнів та вчителів початкової школи. Щонайменше 40 людей отримали поранення.

Інцидент трапився у початковій школі в Гуансі-Чжуанському автономному районі, повідомляє Global Times.

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Більшість жертв нападу – діти, віком 6 років. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Один з учнів, директор школи та інший охоронець – у тяжкому стані.

На місце події прибули правоохоронці, 50-річного нападника вже затримали.



Шоковані діти після нападу охоронця / Фото Global Times News

Представники місцевої влади підтвердили, що напад стався приблизно тоді, коли школярі зазвичай приїжджали на уроки.

У відео, розміщеному в соціальних мережах, видно дітей з пов'язками біля медичного центру, де зібрався натовп людей.

The perpetrator has been identified as one of the school security guards, and the police have taken him in custody. https://t.co/7cTqTCv2x3 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Що спонукало чоловіка до такого вчинку – наразі невідомо.