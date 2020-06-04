У Китаї охоронець з ножем напав на школярів: багато поранених – фото, відео
На півдні Китаю охоронець з ножем напав на учнів та вчителів початкової школи. Щонайменше 40 людей отримали поранення.
Інцидент трапився у початковій школі в Гуансі-Чжуанському автономному районі, повідомляє Global Times.
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Більшість жертв нападу – діти, віком 6 років. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Один з учнів, директор школи та інший охоронець – у тяжкому стані.
На місце події прибули правоохоронці, 50-річного нападника вже затримали.
Шоковані діти після нападу охоронця / Фото Global Times News
Представники місцевої влади підтвердили, що напад стався приблизно тоді, коли школярі зазвичай приїжджали на уроки.
У відео, розміщеному в соціальних мережах, видно дітей з пов'язками біля медичного центру, де зібрався натовп людей.
Що спонукало чоловіка до такого вчинку – наразі невідомо.