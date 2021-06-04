По информации местных властей, поезд, следовавший из Урумчи в Ханчжоу, въехал в железнодорожников в городе Цзиньчан.

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Поезд сбил насмерть работников железной дороги

Инцидент произошел 4 июня, в 05:25 по местному времени. В результате аварии погибли 9 работников железной дороги.

Для проведения спасательных работ на месте развернули бригады скорой помощи. Причины трагедии пока неизвестны.

Пользователи сети не могут понять, как такое могло случиться. Ведь если рабочие выполняли работы по техобслуживанию, то машинисты поезда должны были знать об этом.

Обратите внимание! Недавно в Афганистане машина с охранниками железной дороги наехала на мину. В результате инцидента погибли 6 человек.

Трагический инцидент произошел в городе Цзиньчан: смотрите карту