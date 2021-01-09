На китайском заводе по производству аккумуляторных батарей 7 января произошел мощный взрыв. В сети появилось видео огромного облака в небе после взрыва.

Ролик с места событий опубликовали пользователи сети, сообщает Daily Mail. Читайте также В Китае ледник укрыли одеялом, чтобы он не таял: впечатляющее видео На видео заметна яркая вспышка, а потом в небо поднялась гигантская огненная туча. По своей форме она была похожа на гриб. Взрыв на заводе в Китае: что известно Вечером 7 января на юге Китая в провинции Хунань произошел взрыв на заводе по производству аккумуляторных батарей.

Местные власти заявили, что 6 человек были серьезно ранены, а 14 получили легкие травмы в результате взрыва. Кроме того, 1 человек погиб.

Китайские правоохранители устанавливают причину инцидента. Взрыв на заводе в Китае: смотрите видео Взрыв произошел в провинции Хунань: смотрите карту​