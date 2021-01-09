На китайському заводі з виробництва акумуляторних батарей 7 січня стався потужний вибух. У мережі з'явилося відео величезної хмари в небі після вибуху.

Ролик з місця подій опублікували користувачі мережі, повідомляє Daily Mail. Читайте також У Китаї льодовик вкрили ковдрою, аби він не танув: вражаюче відео На відео помітний яскравий спалах, а тоді у небо піднялася гігантська вогняна хмара. За своєю формою вона була схожа на гриб. Вибух на заводі в Китаї: що відомо Ввечері 7 січня на півдні Китаю, у провінції Хунань стався вибух на заводі з виробництва акумуляторних батарей.

Місцева влада заявила, що 6 людей були серйозно поранені, а 14 отримали легкі травми в результаті вибуху. Крім того, 1 людина загинула.

Китайські правоохоронці встановлюють причину інциденту. Вибух на заводі в Китаї: дивіться відео Вибух стався у провінції Хунань: дивіться карту