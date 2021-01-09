У Китаї прогримів вибух на заводі: в небо здійнялася велетенська хмара-гриб – відео
На китайському заводі з виробництва акумуляторних батарей 7 січня стався потужний вибух. У мережі з'явилося відео величезної хмари в небі після вибуху.
Ролик з місця подій опублікували користувачі мережі, повідомляє Daily Mail.
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На відео помітний яскравий спалах, а тоді у небо піднялася гігантська вогняна хмара. За своєю формою вона була схожа на гриб.
Вибух на заводі в Китаї: що відомо
- Ввечері 7 січня на півдні Китаю, у провінції Хунань стався вибух на заводі з виробництва акумуляторних батарей.
- Місцева влада заявила, що 6 людей були серйозно поранені, а 14 отримали легкі травми в результаті вибуху. Крім того, 1 людина загинула.
- Китайські правоохоронці встановлюють причину інциденту.
Вибух на заводі в Китаї: дивіться відео
Вибух стався у провінції Хунань: дивіться карту
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