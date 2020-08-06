В 1995 году суд Китая назначил мужчине пожизненное наказание за убийство двух соседних мальчиков, которое он не совершал. Через 27 лет ему удалось добиться справедливости.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские СМИ.

Эта история началась в 1993 году в городе Наньчан, провинция Цзянси, где жители нашли мертвыми двух мальчиков. В убийстве полиция заподозрила их соседа – 26 летнего Чжана.

К теме Жертвам насилия будут выплачивать минимум тысячу гривен компенсации, – Минюст

Через 2 года подозреваемого приговорили к смерти с двухлетней отсрочкой. То есть, его смертный приговор регулярно заменяли на двухлетнее наказание, при условии, что он не совершит никаких других преступлений за это время.

Однако Чжан не мог смириться с несправедливым приговором, а потому и в дальнейшем обращался в высший суд с просьбой оправдать его. Мужчина настаивал на том, что не совершал преступление. И утверждал, что полиция пытала его во время допроса.

Суд назначил повторное рассмотрение дела только на ноябрь 2001 года. На нем судьи поддержали первое решение суда и отклонили апелляцию.

На протяжении 27 лет заключения его семья поддерживала все его попытки достичь справедливости. В марте 2019 года Верховный народный суд Цзянси вновь возобновил это дело по иску Чжана. 4 августа 2020 года его признали невиновным.

Просмотрев материалы, мы обнаружили, что нет прямых доказательств, которые могут подтвердить вину Чжана. Поэтому мы согласились с позицией прокуроров и объявили его невиновным,

– заявил судья Тянь Ганлин.

Другое издание Global Times сообщает, что теперь потерпевший может подать заявку на получение государственной компенсации. Сам Чжан считает, что ошибка судей стоила ему лучших лет жизни. Сейчас ему 53 года, он имеет двух взрослых сыновей, они женаты.