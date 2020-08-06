У 1995 році суд Китаю призначив чоловіку довічне покарання за вбивство двох сусідніх хлопчиків, яке він не скоював. Через 27 років йому вдалося досягти справедливості.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на китайські ЗМІ.

Ця історія почалась у 1993 році в місті Няньчан, провінція Цзянсі, де жителі знайшли мертвими двох хлопчиків. У вбивстві поліція запідозрила їхнього сусіда – 26 річного Чжана.

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Через 2 роки підозрюваного засудили до смерті з дворічним відтермінуванням. Тобто, його смертний вирок регулярно замінювали на дворічне покарання, за умови, що він не вчинить жодних інших злочинів за цей час.

Проте Чжан не міг змиритися з несправедливим вироком, а тому й надалі звертався до вищого суду з проханням виправдати його. Чоловік наполягав на тому, що не скоював злочин. І стверджував, що поліція катувала його під час допиту.

Суд призначив повторний розгляд справи тільки на листопад 2001 року. На ньому судді підтримали перше рішення суду і відхилили апеляцію.

Упродовж 27 років ув'язнення його родинна підтримувала усі його намагання досягти справедливості. У березні 2019 року Верховний народний суд Цзянці знову відновив цю справу за позовом Чжана. 4 серпня 2020 року його визнали невинним.

Переглянувши матеріали, ми виявили, що немає прямих доказів, які можуть підтвердити вину Чжана. Тому ми погодилися з позицією прокурорів і оголосили його невинним,

– заявив суддя Тянь Ганлін.

Інше видання Global Times повідомляє, що тепер потерпілий може подати заявку на одержання державної компенсації. Сам Чжан вважає, що помилка суддів коштувала йому найкращих років життя. Зараз йому 53 роки, він має двох дорослих синів, вони одружені.