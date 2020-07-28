Пострадавшим от насильственных преступлений предлагают выплачивать компенсацию. По законопроекту, который разрабатывало Министерство юстиции, жертвы будут минимально получать от обидчиков тысячу гривен.

За каждый вид преступления и причиненный вред будет определяться своя сумма компенсации потерпевшему, но не менее тысячи гривен. Об этом в эфире телеканала для оккупированных территорий "Дом" сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук.

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Сейчас закон предусматривает минимум, который будет устанавливаться. В зависимости от возможностей и наполнения Фонда возмещения вреда потерпевшим, за каждый вид преступления и за вид причиненного ущерба будет определяться сумма компенсации.

Исходя из того, от какого действия и какой вред лицу причинен, оно будет иметь право на это возмещение,

– отметил Банчук.

Он рассказал, что в законопроекте, который разработал Минюст, пострадавшие от насильственных преступлений будут получать компенсацию от государства. Деньги хотят взимать с преступника.

Кто будет получать деньги

Лица, которые получили тяжкие телесные повреждения.

Близкие родственники умерших жертв преступления.

Пострадавшие в результате половых преступлений.

Пострадавшие дети, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Размер компенсаций

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что размер минимально возможного платежа составит 40% прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимум составляет 2118 гривен, поэтому минимальная сумма компенсации – 847,2 гривен).

Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.