В Китае взорвали 15 недостроенных высоток: зрелищное видео

В китайском городе Куньмин взорвали 15 недостроенных высоток. Их строительство начали 10 лет назад и так и не смогли сдать в эксплуатацию.

Подрыв осуществили в городке в провинции Юньнань. Местных заранее уведомили о взрывах.

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15 многоэтажек взорвали

Власти города Куньмин объявила, что 27 августа с 13:00 до 17:00 по местному времени с помощью контролируемых взрывов снесут знаменитый долгострой. 15 домов – это вторая фаза проекта Liyang Star City, строительство которого началось в 2011 году и было приостановлено в 2013. После его так и не возобновляли.

Как в Китае взорвали 15 домов: смотрите видео

Проект предусматривал, что на 4 участках на общей площади около 230 тысяч квадратных метров будут располагаться коммерческие, жилые и офисные здания. Застройщик из-за потери финансирования смог сдать только четыре жилых дома.



Строительство началось 10 лет назад и не завершилось

15 недостроенных высоток на трех участках так и стояли последние 8 лет. По данным местных СМИ, застройщик за прошедшие годы не выставлял их на продажу.



Дома оставили после себя облака пыли

Подобный массовый снос в Китае является редкостью, поэтому посмотреть на зрелище собралось много местных жителей. Кадры сноса стали вирусными в китайских социальных сетях.

. В Киеве на улице Обсерваторной 20 августа уничтожили усадьбу Барбано XIX века. Виллу снесли в 5 утра 20 августа, а перед тем ее защищали общественные активисты. Важно, что у застройщика не было разрешения на демонтаж.