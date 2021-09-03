Президент Си Цзиньпин в четверг, 2 сентября, призвал китайцев к "национальному омоложению". Страна усилит давление на общественность и представителей медиасферы, чтобы навязать обществу "здоровое" видение во всех сферах – от бизнеса до религии.
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В коммунистической партии подчеркнули, что телевещатели должны "решительно покончить с женственными мужчинами и прочей ненормальной эстетикой". У детей дополнительно будут контролировать "нездоровое" внимание к знаменитостям.
"Феминные мужчины"
Речь идет о том, что звезды китайской эстрады очень следят за своим внешним видом и часто подражают японским и южнокорейским певцам и актерам. По мнению властей Китая, такое поведение не вдохновляет местных мужчин быть достаточно маскулинными.
Поэтому по телевизору не должны рекламировать "пошлых интернет-знаменитостей", а также восхищаться богатством и достатком. Зато в программах будут популяризировать традиционную китайскую культуру, демонстрировать революционную и социалистическую пропаганду.
Тотальный контроль в интернете и на телевидении
В Китае также усилят контроль над интернет-индустриями. Под "санкции" попали:
- производители онлайн-игр;
- соцсети;
- гигант электронной коммерции Alibaba Group.
Правящая партия переживает, что компании из этих сфер стали слишком мощными и независимыми. Уже с четверга дети до 18 лет не могут играть в игры более 3 часов в неделю, запрещены развлечения в учебные дни. В то же время разработчиков игр обязали согласовывать новые продукты с правительством. Чиновники призвали их внедрять в игры больше националистических тем.
Телевещатели же должны контролировать, каких именно исполнителей приглашают к эфирам. Они обязаны избегать певцов и актеров, которые "нарушают общественный порядок" или "утратили мораль".
На платформе Weibo приостановили деятельность тысяч акауантов, которые касались сферы развлечений и были фан-клубами знаменитостей. Кроме этого, из китайской сети без объяснений исчезла популярная актриса Чжао Вэй. Ее имя также удалили из титров фильмов и телепрограмм.
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- В Пекине с июля 2021 года официальные власти начали давление на китайских миллиардеров для "сохранения экономической независимости страны". В частности усилили контроль над финансовыми компаниями и представителями ИТ-сферы.
- Китайский регулятор видеоигр установил ограничения для детей до 18 лет. Школьникам разрешили играть 1 час в пятницу, выходные и праздничные дни.
- Министерство образования Китая ввело для учащихся школ и студентов предмет "Мысли Си Цзиньпина". Таким образом молодежь будут учить политической идеологии лидера страны.