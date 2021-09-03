Президент Сі Цзіньпін у четвер, 2 вересня, закликав китайців до "національного омолодження". Країна посилить тиск на громадськість та представників медіасфери, щоб нав'язати суспільству "здорове" бачення в усіх сферах – від бізнесу до релігії.

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У комуністичній партії наголосили, що телемовники повинні "рішуче покінчити з жіночними чоловіками та іншою ненормальною естетикою". У дітей додатково контролюватимуть "нездорову" увагу до знаменитостей.

"Фемінні чоловіки"

Мовиться про те, що зірки китайської естради дуже слідкують за своїм зовнішнім виглядом і часто наслідують японських та південнокорейських співаків і акторів. На думку влади Китаю, така поведінка не надихає місцевих чоловіків бути достатньо маскулінними.

Відтак по телевізору не повинні рекламувати "вульгарних інтернет-знаменитостей", а також захоплюватися багатством і достатком. Натомість у програмах популяризуватимуть традиційну китайську культуру, демонструватимуть революційну та соціалістичну пропаганду.

Тотальний контроль в інтернеті та на телебаченні

У Китаї також посилять контроль над інтернет-індустріями. Під "санкції" підпали:

виробники онлайн-ігор;

соцмережі;

гігант електронної комерції Alibaba Group.

Правляча партія переживає, що компанії з цих сфер стали занадто потужними та незалежними. Уже з четверга діти до 18 років не можуть грати в ігри більше 3 годин на тиждень, заборонені розваги у навчальні дні. Водночас розробників ігор зобов'язали узгоджувати нові продукти з урядом. Чиновники закликали їх впроваджувати в ігри більше націоналістичних тем.

Телемовники ж повинні контролювати, яких саме виконавців запрошують до ефірів. Вони зобов'язані уникати співаків та акторів, які "порушують громадський порядок" або "втратили мораль".

На платформі Weibo призупинили діяльність тисяч акауантів, які стосувалися сфери розваг та були фан-клубами знаменитостей. Окрім цього, із китайської мережі без пояснень зникла популярна актриса Чжао Вей. Її ім'я також видалили із титрів фільмів і телепрограм.

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