Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что сейчас инвестиционный поток упал до 16 миллиардов, а альтернативы Китаю на глобальном рынке пока нет.

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Почему Пекин не торопится обрывать связи с Россией?

Китай удерживает треть мирового экспорта и остается первым торговым партнером для большинства стран Запада, включая США и Украину. С такой долей глобальной торговли Пекин пока не испытывает критических ограничений и может позволить себе поддерживать Россию, не рискуя собственной экономикой.

"Китай борется. Китай пытается максимально своими мощностями запугать Соединённые Штаты Америки и весь мир, показать, что мы очень крутая страна, и мы и дальше продолжаем продавать свои товары", — сказал Городницкий.

Он добавил, что Пекин по-прежнему удерживает почти треть мирового экспорта и не несёт ощутимых потерь, поэтому не видит оснований сворачивать сотрудничество с Москвой.

Инвестиции как ключ к развороту Пекина

Городницкий напомнил, что в лучшие годы Китай привлекал до 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, тогда как сегодня, только 16 миллиардов.

Чтобы заставить Пекин сократить его сотрудничество с Москвой, Соединенным Штатам придется предложить возвращение на довоенный уровень капиталовложений или по крайней мере показать четкий план такого роста.