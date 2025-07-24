Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що нині інвестиційний потік упав до 16 мільярдів, а альтернативи Китаю на глобальному ринку поки немає.

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Чому Пекін не квапиться обривати зв’язки з Росією?

Китай утримує третину світового експорту й залишається першим торгівельним партнером для більшості країн Заходу, включно зі США та Україною. З такою часткою глобальної торгівлі Пекін поки не відчуває критичних обмежень і може дозволити собі підтримувати Росію, не ризикуючи власною економікою.

"Китай борется. Китай намагається максимально своїми потужностями залякувати Сполучені Штати Америки і весь світ, показувати, що ми дуже крута країна, і ми й надалі продовжуємо продавати свої товари", – сказав Городницький.

Він додав, що Пекін досі утримує майже третину світового експорту й не зазнає відчутних втрат, тому не бачить підстав згортати співпрацю з Москвою.

Інвестиції як ключ до розвороту Пекіна

Городницький нагадав, що в найкращі роки Китай залучав до 300 мільярдів доларів іноземних інвестицій, тоді як сьогодні, лише 16 мільярдів.

Щоб змусити Пекін скоротити співпрацю з Москвою, Сполученим Штатам доведеться запропонувати повернення на довоєнний рівень капіталовкладень або принаймні показати чіткий план такого зростання.