Пекин решил не принимать никаких мер в отношении России, несмотря на нападение агрессора на Украину. Такая позиция может пошатнуть позиции Китая на мировой арене.

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Китай может потерять авторитет

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, Китай должен активно помочь Западу прекратить войну, которую Россия развязала против Украины. Она убеждена – Пекин может найти рычаги влияния и заставить Россию прекратить нападение.

На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять его реакция на наш призыв к решительным действиям в отношении России.

– заявила Йеллен.

Также она добавила, что у Китая очень выгодные экономические отношения с западными демократиями, поэтому должен проявлять более активную позицию.

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