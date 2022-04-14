Пекін вирішив не вживати жодних заходів щодо Росії попри напад агресора на Україну. Така позиція може суттєво похитнути позиції Китаю на світовій арені.

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Китай може втратити авторитет

На думку міністра фінансів США Джанет Єллен, Китай мусить активно допомогти Заходу припинити війну, яку Росія розв'язала проти України. Вона переконана – Пекін може знайти важелі впливу та змусити Росію припинити напад.

На ставлення світу до Китаю та його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути його реакція на наш заклик до рішучих дій щодо Росії,

– заявила Єллен.

Також вона додала, що Китай має дуже вигідні економічні відносини із західними демократіями, тому мусить проявляти більш активну позицію.

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