Китай хочет играть глобально

Однако пока я к этому отношусь скептически. Китай гораздо больше теряет, чем приобретает в случае поставок оружия

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Похоже, что это желание "показать зубы" в ответ на повышение американской активности по Тайваню – увеличение учений, поставок и т.д. Типично в духе китайской ментальности: если нам где-то создают проблемы, мы будем также их создавать, но в другом месте – асимметрично.

Показать зубы – еще не значит кусаться. Однако все это демонстрирует, насколько геополитика влияет на нашу войну с Россией.

Китайский "мирный план", едва обнародованный министерством иностранных дел Китая, еще одно подтверждение тому. Этот очень осторожный текст, в котором расставлено немало ловушек, не о содержании.

Китайцы прекрасно знают, что он неприемлем ни для нас, ни для Запада, ни для России. Этот план – заявление о желании стать "игроком", который готов и хочет глобально "играть". И это серьезная заявка.